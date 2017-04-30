Шнуров рассказал, как привлечь людей на выборы в России

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью RT рассказал, что нужно сделать для привлечения людей на выборы в России.

«Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу», — считает Шнуров.

В этой связи музыкант призвал обратить внимание на США.

«Ну посмотрите на ту же самую Америку. Мы бесконечно отвечаем Голливуду, а Голливуд на нас не смотрит. Мы отвечаем этими кинематографами, этими непонятными фильмами, которые калькируются оттуда. Ну возьмите кальку выборов, сделайте выборы интересными. Людям же нужен интерес. Сделайте интересно и люди пойдут», — заявил лидер группы «Ленинград».