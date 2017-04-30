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Шнуров рассказал, как привлечь людей на выборы в России

Шнуров призвал сделать из выборов шоу
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Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью RT рассказал, что нужно сделать для привлечения людей на выборы в России.
«Выборы нужно организовывать, нужно делать шоу», — считает Шнуров.
В этой связи музыкант призвал обратить внимание на США.
«Ну посмотрите на ту же самую Америку. Мы бесконечно отвечаем Голливуду, а Голливуд на нас не смотрит. Мы отвечаем этими кинематографами, этими непонятными фильмами, которые калькируются оттуда. Ну возьмите кальку выборов, сделайте выборы интересными. Людям же нужен интерес. Сделайте интересно и люди пойдут», — заявил лидер группы «Ленинград».
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Сергей Шнуров
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