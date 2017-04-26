Путин в шутку попросил Медведева провести воспитательную беседу с Мединским

Говоря о концепции развития, Мединский заявил, что в центрах культуры будет «большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей», так как «вместе интереснее, чем дома смотреть».

«Вместе интереснее, но почему только с мужчинами. Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу», - ответил Путин.

Министр культуры отметил, что для женщин предусмотрено место, «где можно побеседовать с подругами». Кроме того, в домах культуры будут большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, стол для пинг-понга и спортивный зал. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что на реконструкцию сельских домов культуры в 2017 году будет выделено три миллиарда рублей.