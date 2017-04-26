Путин в шутку попросил Медведева провести воспитательную беседу с Мединским

"Нам показалось важным, чтобы дом культуры в большом селе представлял собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например. Вместе интереснее, чем дома смотреть", — рассказал Мединский на встрече Путина с членами правительства.

"Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? – удивился президент. – Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу".

Мединский в ответ пояснил, что для женщин "наверху есть место, где можно побеседовать с подругами, есть большая библиотека, зал для занятий хореографией детей, гимнастический зал, настольный теннис".