Байкеры из российского клуба "Ночные волки" сталкиваются с проблемами при пересечении границы Польши, однако у членов клуба есть запасной план действий, сообщил лидер российского мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов в Бресте.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин.

"В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы", — цитирует в воскресенье агентство Sputnik Беларусь Залдостанова.

Он сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания, которые получили от ветеранов из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.

"Для нас появление "Ночных волков" в Европе не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат. Потому что это напрямую касается каждого из нас. Среди нас много людей, деды которых воевали и прошли этим путем", — рассказал лидер мотоклуба.

В Бресте "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.