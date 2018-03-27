Трамп обсудил с Меркель «дело Скрипаля»

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", — говорится в сообщении.