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Трамп обсудил с Меркель «дело Скрипаля»
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Трамп обсудил с Меркель «дело Скрипаля» 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил «дело Скрипаля». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Также темами разговора стало единство НАТО, Северная Корея и противодействие Китаю в области торговли.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", — говорится в сообщении.
Оба лидера позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки «офицеров российских разведки» в знак солидарности с Великобританией.
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