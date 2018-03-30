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Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак, сообщил источник
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Трамп и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ирак, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Президенты Турции Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран, сообщил журналистам в пятницу источник в администрации турецкого лидера.
"Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией", — сказал источник.
Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.
Ранее Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно исполняет Джон Салливан. В связи с этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу перенес свой визит в США, намеченный на 19 марта.
*Запрещенная в России террористическая организация
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