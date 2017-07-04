В думскую копилку: транспортные расходы депутатов увеличили в три раза

В конце июня комитет Госдумы по регламенту увеличил сумму, которую депутат может потратить на транспорт в региональных командировках, с 300 до 830 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в комитете.

Один из собеседников РБК рассказал, что на транспорт для депутатов в бюджете Госдумы обычно закладывалось около ста миллионов рублей, но в начале 2017 года парламентарии решили увеличить эту сумму на 200 миллионов. Их нашли в расходах на экспертно-аналитическую работу, которые не были полностью освоены. По словам источников, деньги направили на транспорт депутатов, чтобы «средства не пропали».