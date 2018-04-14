РФ призывает СБ ООН дать должную оценку ударам по Сирии

«Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ »Джебхат ан-Нусры" (обе террористические организации запрещены в РФ ) и прочих террористических группировок​​​. По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", — отметили на Смоленской площади.

"Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны. Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией", — заявили в МИД

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что атака была осуществлена под «абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в пригороде Дамаска г. Дума 7 апреля». При этом западные страны проигнорировали представленные Сирией и Россией факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка.

"Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО", — отметили в МИД РФ.

"Предпринятый акт агрессии наносит мощный удар по усилиям, направленным на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254, в которой была единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности САР​", — говорится в комментарии.

В связи с этим Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН, а его членов дать оценку случившегося и исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе.