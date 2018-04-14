Небензя: Агрессия Запада нанесла удар по урегулированию конфликта в Сирии

По его словам, военная операция «ни в коей мере не способствует сирийскому урегулированию».

"То, что произошло — это, безусловно, в том числе и удар по политическому процессу. Мы надеемся, что это понимание до них дойдет, по крайней мере, мы сегодня (на заседании СБ ООН ) пытались это до них донести", — отметил дипломат.

Он выразил надежду, что западные страны, «которые предприняли этот акт агрессии, воздержатся от дальнейших необдуманных действий и прекратят военную операцию против Сирии ». Небензя также отметил, что Россия в настоящее время не готова обсуждать какие-либо инициативы по Сирии, предлагаемые партнерами по Совету Безопасности ООН.

"Сейчас не та атмосфера, в которой мы можем конструктивно обсуждать какие-то проекты. Сначала надо прекратить то, что началось вчера, и постепенно вернуть ситуацию в нормальное русло, потому что, конечно, атмосфера для переговоров не самая здоровая", — заявил дипломат, комментируя заявление постпреда Франции , что его страна вместе с Великобританией США подготовит собственный проект резолюции.

Представитель Франции сообщил об этом в конце заседания СБ ООН, на котором был отклонен документ, предложенный Россией и требующий осудить агрессию в отношении Сирии. Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии.

"Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", — проинформировали в Генштабе САР.