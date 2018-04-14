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Небензя: Агрессия Запада нанесла удар по урегулированию конфликта в Сирии
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Небензя: Агрессия Запада нанесла удар по урегулированию конфликта в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По его словам, военная операция «ни в коей мере не способствует сирийскому урегулированию».
"То, что произошло — это, безусловно, в том числе и удар по политическому процессу. Мы надеемся, что это понимание до них дойдет, по крайней мере, мы сегодня (на заседании СБ ООН) пытались это до них донести", — отметил дипломат.
Он выразил надежду, что западные страны, «которые предприняли этот акт агрессии, воздержатся от дальнейших необдуманных действий и прекратят военную операцию против Сирии». Небензя также отметил, что Россия в настоящее время не готова обсуждать какие-либо инициативы по Сирии, предлагаемые партнерами по Совету Безопасности ООН.
"Сейчас не та атмосфера, в которой мы можем конструктивно обсуждать какие-то проекты. Сначала надо прекратить то, что началось вчера, и постепенно вернуть ситуацию в нормальное русло, потому что, конечно, атмосфера для переговоров не самая здоровая", — заявил дипломат, комментируя заявление постпреда Франции, что его страна вместе с Великобританией и США подготовит собственный проект резолюции.
Представитель Франции сообщил об этом в конце заседания СБ ООН, на котором был отклонен документ, предложенный Россией и требующий осудить агрессию в отношении Сирии. Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии.
"Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", — проинформировали в Генштабе САР.
Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным Минобороны РФ). Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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