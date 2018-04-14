Муфтий Сирии назвал удар Запада агрессией против России, Ирана и ООН 

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Удары трех стран Запада по объектам в Сирии — это одновременно агрессия против САР, России, Ирана и ООН, заявил на встрече с делегацией парламентариев из РФ муфтий Сирии Ахмад Хассун.
"Я считаю, что сегодня один из наиболее значимых дней в истории Сирии за последние 50 лет. Завтра уже не будет, как было вчера: три государства напали на суверенное государство. Это нападение не только на Сирию, это нападение и на Россию, ООН и Иран", — сказал Хассун.
По мнению муфтия, бомбардировка западных стран подтверждает победу сирийской армии над терроризмом. «Мы считаем, что Сирия победила не одна, Россия тоже одержала победу. Самая лучшая новость сегодня — из 120 ракет сирийская армия сбила около 80», — сказал он.
Рано утром в субботу президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску