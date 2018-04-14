Минобороны Франции: Париж предупредил Москву об ударах по Сирии 

«Мы не ищем противостояния и отвергаем любую логику военной эскалации. Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы российская сторона была предупреждена заранее», — сообщила глава французского военного ведомства.
По ее словам, к операции были привлечены военно-морские и военно-воздушные силы. «Многоцелевые фрегаты были развернуты в Средиземном море вместе с кораблями поддержки. Одновременно в начале ночи самолеты вылетали с нескольких баз на территории Франции в направлении Сирии. Координированно этими силами были нанесены удары крылатыми ракетами по предусмотренным целям. Все это было сделано в тесной координации с американским союзником Франции», — проинформировала Парли, добавив, что в качестве целей были выбраны места, где предположительно разрабатывались и производились отравляющие вещества.
Результаты операции министр пообещала предоставить в ближайшие часы.
В МИД Сирии назвали актом Министерство иностранных дел Сирийской арабской республики (САР) назвало актом агрессии и нарушением международного права ракетно-бомбовый удар США, Великобритании и Франции по своей территории.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это было сделано в целях поддержать статус мировых гегемонов, и никоим образом не связано с поиском истины вокруг якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе. «Сначала на сирийском народе испробовали „арабскую весну“, потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), сейчас американские „умные ракеты“. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.