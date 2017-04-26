Степашин рассказал о попытке Ельцина снести мавзолей Ленина

По словам экс-премьера, приказ ликвидировать мавзолей Ельцин отдал именно ему. Тогда Степашин возглавлял МВД страны, и Ельцин поручил министерству обеспечить порядок. Однако Степашин возразил, что после сноса мавзолея народ восстанет против власти, и начал убеждать Ельцина отказаться от этой идеи.

Степашин, в частности, сказал президенту, что для захоронения Ленина еще не пришло время. По его словам, Ельцин не сразу, но согласился с его аргументами.

В апреле депутаты Госдумы от «Единой России» ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Документ представляет собой поправки в закон «О погребении». Парламентарии предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Депутаты отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию.

Ранее «Левада-Центр» провел опрос, согласно которому более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. По мнению 32 процентов опрошенных, его могила должна располагаться у Кремлевской стены, еще 26 процентов респондентов поддерживают захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Тело Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года.