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Степашин рассказал о попытке Ельцина снести мавзолей Ленина
Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил, что в 1998 году Борис Ельцин, занимавший тогда пост президента РФ, приказал снести мавзолей Владимира Ленина. Об этом Степашин, по данным «Интерфакса», рассказал в интервью журналу «Историк».
По словам экс-премьера, приказ ликвидировать мавзолей Ельцин отдал именно ему. Тогда Степашин возглавлял МВД страны, и Ельцин поручил министерству обеспечить порядок. Однако Степашин возразил, что после сноса мавзолея народ восстанет против власти, и начал убеждать Ельцина отказаться от этой идеи.
Степашин, в частности, сказал президенту, что для захоронения Ленина еще не пришло время. По его словам, Ельцин не сразу, но согласился с его аргументами.
В апреле депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Документ представляет собой поправки в закон «О погребении». Парламентарии предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Депутаты отметили, что сейчас нет юридических оснований для перезахоронения Ленина, и разработанный ими документ может изменить эту ситуацию.
Ранее «Левада-Центр» провел опрос, согласно которому более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить. По мнению 32 процентов опрошенных, его могила должна располагаться у Кремлевской стены, еще 26 процентов респондентов поддерживают захоронение Ленина на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Тело Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года.
Идею о захоронении Ленина раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал эту инициативу вызовом всем россиянам и «крупнейшей» провокацией против государственности. Политик отметил, что Ленин похоронен «так, как подобается». Он напомнил, что в России существуют две законодательно закрепленные формы захоронения - могила и склеп.
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