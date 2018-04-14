Сирия предоставит преференции российскому бизнесу

По словам Саблина, премьер Хамис «назвал показательным, что в день удара коалиции представители России и Сирии обсуждают вопросы социально-экономического развития».

Саблин также отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества на этой встрече не обсуждались.