Сирия предоставит преференции российскому бизнесу 

Премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил о готовности предоставить преференции российскому бизнесу для работы в САР. Об этом заявил по итогам встречи координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин, передает «Интерфакс».
По словам Саблина, премьер Хамис «назвал показательным, что в день удара коалиции представители России и Сирии обсуждают вопросы социально-экономического развития».
Саблин также отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества на этой встрече не обсуждались.