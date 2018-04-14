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Сирия предоставит преференции российскому бизнесу
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Сирия предоставит преференции российскому бизнесу 

BFM.RU 1 час назад
Фото: dp.ru
Премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил о готовности предоставить преференции российскому бизнесу для работы в САР. Об этом заявил по итогам встречи координатор группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрий Саблин, передает «Интерфакс».
По словам Саблина, премьер Хамис «назвал показательным, что в день удара коалиции представители России и Сирии обсуждают вопросы социально-экономического развития».
Саблин также отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества на этой встрече не обсуждались.
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