Российский бизнес получит преференции в Сирии

"Мы с премьер-министром обсудили вопросы социально-экономического развития российских и сирийских регионов. Премьер заверил, что при всех равных условиях ведения бизнеса в Сирии российские компании будут получать преференции", — сказал Саблин.