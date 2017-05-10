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Лавров рассказал, о чем говорил с Трампом и Тиллерсоном
Фото: аккаунт МИД РФ в Twitter
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие России и США на международной арене.
Российский министр сообщил, что по итогам переговоров с Тиллерсоном решили, что международные проблемы нужно решать сообща, передает РИА «Новости».
«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
С Трампом и Тиллерсоном, продолжил Лавров, обсуждалась Сирия и создание зон деэскалации. Лавров назвал это шагом к снижению насилия в арабском государстве.
Лавров сообщил, что Трамп подтвердил заинтересованность выстраивать взаимовыгодные отношения между Россией и США, передает ТАСС.
В то же время вопрос антироссийских санкций на переговорах не поднимался, отметил Лавров.
Лавров также выразил надежду на то, что ситуация с российской дипсобственностью в США будет разрешена без ущерба двусторонним отношениям. Он отметил, что администрация Трампа понимает, что действия Обамы в отношении российской дипломатической собственности в США были неправомерными.
«Как сказал президент (России Владимир) Путин, когда эти решения Барак Обама огласил, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет», – указал Лавров, отметив, что российские власти пока решили не отвечать, чтобы не идти на поводу у тех, кто пытается «засосать в воронку» отношения России и США.
«Надеюсь, что удастся эту ситуацию разрядить без усугубления наших отношений», – добавил российский министр.
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года закрыла доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Министр назвал вымыслами сообщения СМИ о том, что Россия якобы влияет на внутреннюю американскую политику. Он подчеркнул, что подобные обвинения создают нездоровый фон. Глава МИД уточнил, что «вакханалия» вокруг этой темы не затрагивалась на встрече с Трампом.
Лавров отметил, что в настоящий момент диалог России и США свободен от идеологизированности, которая была при предыдущем американском президенте Бараке Обаме. Он сказал, что в ходе переговоров в Вашингтоне убедился, что администрация Трампа – это «люди дела», они могут работать над решением вопросов.
Встреча Лаврова и Трампа продолжалась чуть более часа.
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