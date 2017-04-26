Мизулина увязала порнозависимость с бесплодием

Сенатор Елена Мизулина заявила, что многие подростки, имеющие порнозависимость, страдают бесплодием в зрелом возрасте. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Мизулиной, сейчас в мире формируется новая проблема, сопоставимая с наркоманией, - это порнозависимость. «30 процентов, трое из десяти [имевших порнозависимость в детстве], они страдают бесплодием, есть уже такие исследования», - заявила сенатор, выступая на форуме безопасного интернета.

Кроме того, по ее словам, у детей, слишком часто смотрящих порно, «меняется характер личности, мышление и поведение».

Мизулина известна по ряду резонансных законодательных инициатив. В частности, она была одним из авторов закона о запрете гей-пропаганды, закона о запрете бэби-боксов и предложения о декриминализации домашнего насилия. Также она выступала против школьных уроков с рассказами о коррупции и против работы школьных психологов.