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Госдума ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспия 

Rambler News Service + ещё 2 35 минут назад
Ратифицирована конвенция о правовом статусе Каспия
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийской моря, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу говорится, что конвенция содержит положения, которые закрепляют режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. Кроме того, она определит механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств.
Согласно конвенции, в акватории Каспийского моря не должны присутствовать вооруженные силы, не принадлежащие к участникам договора.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, конвенция стала значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений стран-участниц.
«Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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