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Российский бизнес получит преференции в Сирии
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Российский бизнес получит преференции в Сирии 

РИА Новости 22 часа назад
ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Премьер-министр Сирии Имад Хамис подтвердил, что российский бизнес получит в Сирии преференции, сообщил российским журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
"Мы с премьер-министром обсудили вопросы социально-экономического развития российских и сирийских регионов. Премьер заверил, что при всех равных условиях ведения бизнеса в Сирии российские компании будут получать преференции", — сказал Саблин.
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