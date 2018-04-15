Асад пообещал преференции российским компаниям для восстановления Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что на восстановление инфраструктуры страны понадобится не менее 10-15 лет, российским компаниям будут предоставлены все преференции.

При этом западные компании в Сирии не ждут, особенно в нефтегазовой сфере, заметил Асад на встрече.

Для восстановления инфраструктуры страны, заявил Асад, понадобится не менее 10-15 лет. Объем инвестиций для Сирии необходим в размере 400 млрд долларов.

Также на встрече Асад похвалил российское оружие, которое превосходит американские аналоги — атака была отбита, по его словам, ракетами 70-х годов.