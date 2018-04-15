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Асад пообещал преференции российским компаниям для восстановления Сирии
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Асад пообещал преференции российским компаниям для восстановления Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 15 апреля 2018
Президент Сирии Башар Асад заявил, что на восстановление инфраструктуры страны понадобится не менее 10-15 лет, российским компаниям будут предоставлены все преференции.
Слова Асада привел депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который присутствовал на встрече с президентом Сирии. Асад, в частности, заявил, что для восстановления Сирии власти ждут компании из России, у которых будут все преференции, передает РИА «Новости».
При этом западные компании в Сирии не ждут, особенно в нефтегазовой сфере, заметил Асад на встрече.
Для восстановления инфраструктуры страны, заявил Асад, понадобится не менее 10-15 лет. Объем инвестиций для Сирии необходим в размере 400 млрд долларов.
Также на встрече Асад похвалил российское оружие, которое превосходит американские аналоги — атака была отбита, по его словам, ракетами 70-х годов.
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