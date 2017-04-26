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"Меняют тактику": В мире создана новая масштабная террористическая сеть
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что члены крупнейших террористических организаций занимаются созданием новой глобальной террористической сети. Об этом он рассказал на открытии Московской конференции по международной безопасности, сообщает РИА Новости.
«Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенные в России ИГИЛ, "Джебхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде", осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику. В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз. Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети», — заявил Бортников.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ РФ задержали двух членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые, по данным следствия, готовили резонансный террористический акт на объекте массового пребывания людей. Следствием было возбуждено уголовное дело.
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