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ФСБ: новая масшатбная террористическая сеть фактически создана в мире
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что боевики фактически создали в мире новую глобальную террористическую сеть.
Об этом он сказал в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.
«Фактически речь идёт о формировании новой масштабной террористической сети», — заявил Бортников.
Он отметил, что главари террористических группировок «Исламское государство»*, «Джабхан ан-Нусры» и структур, подобных «Аль-Каиде», начали менять свою тактику.
По его словам, они активизировали переброску боевиков в Афганистан и Йеменн.
* «Исламское государство», «Аль-Каида», «Джабхат ан-Нусра» — террористические организации, запрещённые на территории России.
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