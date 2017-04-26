ФСБ: новая масшатбная террористическая сеть фактически создана в мире

Об этом он сказал в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.

«Фактически речь идёт о формировании новой масштабной террористической сети», — заявил Бортников.

Он отметил, что главари террористических группировок «Исламское государство»*, «Джабхан ан-Нусры» и структур, подобных «Аль-Каиде» , начали менять свою тактику.

По его словам, они активизировали переброску боевиков в Афганистан и Йеменн.