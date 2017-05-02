Путин провел телефонный разговор с Трампом

Главы двух государств обсудили конфликт в Сирии и возможность скоординированных действий Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Лидеры двух стран договорились усилить контакты министров иностранных дел с тем, чтобы в ближайшее время найти варианты прекращения войны в арабской республике.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Президент России призвал своего американского коллегу к сдержанности. Путин и Трамп договорились провести личную встречу в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, который состоится 7-8 июля. Нынешние телефонные переговоры между Путиным и Трампом стали третьими. Впервые главы двух государства провели телефонный разговор 28 января 2017 года. 4 апреля Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро.