Депутаты хотят раскрыть врачебную тайну

Резонансный законопроект Владислава Резника «Единая Россия» ) о допуске страховых компаний к медицинской тайне не будет отозван, напротив, его рекомендуют к принятию. Консультативный совет «Единой России» поддержал инициативу, несмотря на заявление главы фракции Владимира Васильева о том, что проект был внесен без предварительного обсуждения и рекомендован к принятию не будет. Эксперты полагают, что после внесения поправок в регламент, обязывающих согласовывать все законопроекты до их внесения, такие прецеденты прекратятся.

Законопроект, позволяющий страховым компаниям запрашивать в медорганизациях данные пациентов, составляющие врачебную тайну, был внесен в Госдуму Владиславом Резником 12 апреля. Депутат предлагает внести изменения в закон «Об организации страхового дела в РФ». Согласно поправкам, сведения могут предоставляться с письменного согласия застрахованного лица, при этом страховые компании смогут получить информацию о диагнозе клиента и дате его обращения в медорганизацию, а также данные о наличии инвалидности и дате проведения медико-социальной экспертизы. В пояснительной записке к законопроекту автор отмечает, что сейчас на половину таких запросов приходит отказ, что приводит к задержке страховых выплат.

Инициатива вызвала негативные отзывы депутатов Госдумы и представителей экспертного сообщества, многие отмечали ее антиконституционность и риск злоупотреблений, что в итоге приведет исключительно «к обогащению страховых компаний».

На следующий день после внесения законопроекта лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что инициатива не обсуждалась на фракции и поддержана не будет. Однако, по информации «Известий», 21 апреля проект все-таки был рассмотрен на Консультативном совете и получил одобрение. Документ уже направлен в профильный комитет по финансовому рынку, его рассмотрят по обычной процедуре на одном из ближайших заседаний.

Владислав Резник подтвердил «Известиям», что законопроект прошел Консультативный совет. Он также отметил, что никаких рекомендаций изменить текст в части допуска страховщиков к медицинской тайне в ходе дискуссии не прозвучало. Законопроект, по его словам, не только не нарушает права пациента, но, напротив, направлен на их защиту.

— Я поспешил, когда внес проект этого закона без рассмотрения на координационном совете, — признал Владислав Резник. — Были проведены консультации с депутатами, представителями Банка России , профильными ведомствами, а также с экспертами на заседании экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора при фракции. Когда координационный совет рассмотрел проект, его поддержали единогласно.

Интересно, что несколькими днями ранее фракция настояла на том, чтобы другой законопроект, внесенный в Думу с аналогичными нарушениями, был отозван авторами. Речь идет о поправках в закон «О полиции», которые внесли председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев (оба — «Единая Россия»). Инициатива, расширяющая полномочия полиции, вызвала большой общественный резонанс. На следующее утро секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что ее внесли без обсуждения с фракцией, поэтому авторов просят отозвать документ.

После серии несогласованных инициатив в думский регламент внесли поправки, которые обязали депутатов уведомлять руководство фракций обо всех инициативах до их внесения в ГД. В противном случае их не зарегистрируют.

Глава Координационного совета по законотворческой деятельности, первый заместитель главы фракции Андрей Исаев заявил «Известиям», что «Единая Россия» придерживается жесткой позиции относительно обязательного согласования депутатских инициатив.

— Мы неоднократно говорили о своем решении, что не вносим законопроекты без обсуждения на координационном совете. Именно для этого он и был создан. Мне довольно часто приходится сталкиваться с такими случаями, когда депутат вносит законопроект, согласованный с одним профильным министерством. Приходится объяснять, что для нас весомой может быть только позиция правительства, а не отдельного министерства.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов назвал произошедшее дисциплинирующим моментом.

— Это мощный сигнал от руководства фракции, что слова не останутся словами, что фракция готова идти вплоть до отзыва законопроекта. Такой шаг должен отрезвляюще подействовать и на других депутатов, несмотря на их высокий статус, — сказал он.

Кроме того, подчеркнул эксперт, новые регламентные нормы поставили заслон «скоростному» законотворчеству, когда министерства в обход согласования с правительством вносят свои инициативы через депутатов.