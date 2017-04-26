Британские СМИ делают из России врага

Член британской партии UKIP, предприниматель Ричард Вуд уже второй раз за последние несколько недель посещает Крым. В марте этого года он вошел в состав международной делегации, которая прибыла на полуостров для переговоров с российскими политиками и встреч с местными жителями. Посетив Ялтинский международный экономический форум, Ричард Вуд принял решение построить дом на полуострове. В интервью «Известиям» предприниматель рассказал о своем намерении донести до англичан достоверную информацию о жизни в Крыму, его инвестиционном потенциале и фейковых новостях в британских СМИ.

— Вы посещаете Крым уже далеко не первый раз. Связаны ли ваши будущие планы с полуостровом?

— Я очень люблю Россию и особенно Крым. Вы посмотрите, какая вокруг красота. Приезжаю регулярно в вашу страну с 1991 года, и еще ни разу у меня не было проблем с местными жителями. К тому же здесь проживает столь прекрасная слабая половина человечества. Скажу вам больше, я уже ищу место для дома в Крыму и надеюсь, что в ближайшее время начнется его строительство. И в этом желании я далеко не одинок. Мой коллега из Бразилии (также участник Ялтинского форума. — «Известия») тоже задумывается о доме на берегу Черного моря.

— А многие ли жители Великобритании разделяют ваше положительное отношение к России?

— К сожалению, на протяжении последних лет британский народ получал неверную информацию о России, вследствие чего у него сложилось искаженное представление о стране. Если бы англичане приезжали в Россию так же часто, как это делаю я, они бы поняли, что сведения, которые тиражируются в прессе, далеки от действительности. Многие британцы не имеют представления о реальной ситуации в России, не знают, что тут происходит и как живут люди. Хотя всё сразу стало бы очевидно даже после первого визита.

— Почему британские СМИ транслируют ложную информацию?

— Пропаганда — это большая проблема Великобритании. Правительство контролирует СМИ и на фоне противостояния с Россией не заинтересовано в предоставлении правдивой информации. Всё это делается для того, чтобы изобразить Россию в качестве главной угрозы и, таким образом, оправдать свои политические решения и шаги. На данный момент интернет может сыграть важную роль в решении проблемы. Европейцы могут, например, с помощью социальных сетей получать альтернативную информацию.

В попытке противостоять распространению ложных новостей я решил пойти в политику и присоединился к партии UKIP. В этой роли у меня больше возможностей разговаривать с гражданами. Я хочу попытаться отгородить людей от ложной информации и донести до них правду, которая не проходит через «фильтры» правительства.

Мне бы хотелось рассказать британцам правду о Крыме и о России в целом. Также хочется рассказать, как на самом деле здесь живут люди, ведь крымчане не будут врать об этом. Главное для европейцев — приехать сюда и увидеть реальное положение вещей собственными глазами.

— На ваш взгляд опытного бизнесмена, Крым является интересной территорией для инвестиций?

— Крым очень интересен для иностранных инвесторов. Крым — как чистый холст, на котором художник может изобразить всё, что ему угодно. Скажу больше, Крым — это бриллиант Черного моря. Здесь действительно огромный потенциал, который могут использовать предприниматели со всего мира. Однако у многих европейцев возникают вопросы в связи с санкциями. Они обеспокоены возможностью потери финансов. В связи с этим, на мой взгляд, санкциям нет места, особенно в сфере бизнеса.

К сожалению, мы являемся свидетелями недальновидной политики ЕС , США, но также и Украины. Хочу отметить, что украинский посол в Британии в связи с моим визитом в Крым уже направил ноту протеста и внес меня в санкционный список, надеясь, что это предотвратит мою поездку в Крым. Однако статус полуострова — решенный. Мнение крымчан и их голос были услышаны. Референдум был проведен законно, люди сами изъявили желание войти в состав России, и желание это было реализовано в соответствии с базовыми принципом ООН — правом народа на самоопределение.

— Мы говорим о ЕС, но, как известно, Соединенное Королевство вскоре выйдет из состава европейской семьи. Поясните вашу позицию в этом вопросе?

— ЕС превратился в диктаторскую структуру. Чиновники в Брюсселе не учитывают позицию простых граждан. ЕС — огромная бюрократическая структура. Тысячи чиновников пытаются удержаться на своем рабочем месте и не заинтересованы в связях с простым народом. Однако мнение народа придется так или иначе учитывать, ведь общее стремление, объединяющее людей, — это огромный потенциал. Так было в 2014 году в Крыму, когда волей подавляющего большинства был фактически изменен ход истории.

Великобритании не нужен ЕС, поскольку она является сильной страной. Помимо большого финансового потенциала, у Соединенного Королевства имеются еще и огромные возможности в иных сферах. При этом развод с ЕС не означает, что наша страна теперь будет находиться под влиянием Вашингтона. Великобритании нужна собственная независимая политика, и она может активно начать развивать связи с более чем 50 странами, входящими в состав Содружества наций (межгосударственное объединение суверенных государств, в которое входит Великобритания и большинство ее бывших колоний. — «Известия»).

— А как вы оцениваете нынешнюю политику Вашингтона?

— Я возлагал на Трампа как на бизнесмена большие надежды, однако американская политика остается непредсказуемой. Сперва ведутся переговоры, а после начинается атака на суверенное государство. Это недопустимо, поскольку перечеркивает все предыдущие достижения. На мой взгляд, решение любой проблемы — переговорный процесс.