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Песков раскрыл, что сказали Путин и Трамп другу другу
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Песков раскрыл, что сказали Путин и Трамп другу другу в Париже 

Газета.Ru + ещё 66 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп успели только поприветствовать друг друга во время рабочего завтрака в Париже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
"Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", — сказал Песков.
После обеда, по словам Пескова, лидеры сказали другу другу "До встречи", затем Трамп покинул Елисейский дворец, а Путин отправился на Международный форум мира.
Ранее сообщалось, что Путин рассказал о разговоре с Трампом в Париже.
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