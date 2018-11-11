Песков раскрыл, что сказали Путин и Трамп другу другу в Париже

"Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", — сказал Песков.

После обеда, по словам Пескова, лидеры сказали другу другу "До встречи", затем Трамп покинул Елисейский дворец, а Путин отправился на Международный форум мира.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о разговоре с Трампом в Париже.