Путин пошутил про наступление коммунизма в России

Забавный диалог получился у президента России во время сегодняшней встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.

Один из бизнесменов рассказал, что производительность труда на его предприятии выросла в десять раз, а зарплата – в 2,5 раза.

В ответ Владимир Путина пожал предпринимателю руку, похвалил его и отметил, что если все будут работать так же, как он, то россияне скоро будут жить при коммунизме.

Ранее опрос показал, что большинство жителей России положительно относятся к Путину и доверяют ему.