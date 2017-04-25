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Путин пошутил про наступление коммунизма в России

Забавный диалог получился у президента России во время сегодняшней встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.
Один из бизнесменов рассказал, что производительность труда на его предприятии выросла в десять раз, а зарплата – в 2,5 раза.
В ответ Владимир Путина пожал предпринимателю руку, похвалил его и отметил, что если все будут работать так же, как он, то россияне скоро будут жить при коммунизме.
Ранее опрос показал, что большинство жителей России положительно относятся к Путину и доверяют ему.
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