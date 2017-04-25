Паспорт РФ предложили давать без отказа от гражданства другой страны

Поправки дают право на получение вида на жительство без заявления об отказе от иного гражданства.

"Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин либо в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом", - отмечается в документе.

"В последнее время ко мне на депутатский прием все чаще приходят люди, которые живут и хотят жить в России, свободно владеют русским языком, имеют здесь семьи, работу, но российское гражданство получить не могут, - объяснил журналистам Миронов. - Непреодолимым препятствием для этого становится процедура выхода из гражданства другого государства, что требуется по действующему закону для получения гражданства России".

По его словам, в нынешней ситуации "люди мыкаются между двумя бюрократическим барьерами - иностранным и нашим". Законопроект "СР" позволит устранить такие барьеры хотя бы с российской стороны.

В пояснительной записке упоминается Украина, где такие проблемы наиболее актуальны. Конкретный перечень стран определит кабмин

"Мы предлагаем, чтобы перечень стран, бывшие граждане которых могут быть освобождены об обязанности представлять такие справки, был ограниченным и определялся правительством РФ", - добавил парламентарий.

Этим, по словам Миронова, законопроект отличается от известного законопроекта о "праве почвы", согласно которому все, чьи предки родились на территории бывшего Советского Союза или Российской империи имели бы право на упрощенное получение российского гражданства. По мнению "справороссов", реализация такой идеи обернется бесконтрольной иммиграцией в Россию.