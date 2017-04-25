Лавров второй раз по ошибке назвал ЛНР «Лаосской республикой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции оговорился, назвав провозглашенную ЛНР «Лаосской республикой». Однако глава дипведомства сразу заметил ошибку и исправился. Лавров выступал на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Видео опубликовано на странице МИДа Facebook (эпизод с оговоркой – примерно на 03.10).

Лавров второй раз называет Луганскую республику «Лаосской» в публичных выступлениях. Первый случай произошел в августе 2016 года.