Далее:
Главное сейчас
Деловая газета «Взгляд»

Лавров второй раз по ошибке назвал ЛНР «Лаосской республикой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции оговорился, назвав провозглашенную ЛНР «Лаосской республикой». Однако глава дипведомства сразу заметил ошибку и исправился. Лавров выступал на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Видео опубликовано на странице МИДа в Facebook (эпизод с оговоркой – примерно на 03.10).
Лавров второй раз называет Луганскую республику «Лаосской» в публичных выступлениях. Первый случай произошел в августе 2016 года.
Видео Политика
МИД ОБСЕ
Сергей Лавров
Оставить комментарий

Деловая газета "Взгляд": последние новости