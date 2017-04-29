Госдеп отреагировал на признание «Открытой России» нежелательной организацией

США «глубоко обеспокоены» решением российских властей внести «Открытую Россию», «Гражданское движение Отрытая Россия» и Институт современной России в список нежелательных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Марка Тонера.

«Мы глубоко обеспокоены решением правительства РФ внести [эти структуры] в список так называемых «нежелательных» иностранных организаций», — говорится в комментарии.

Вашингтон отвергает мнение о том, что «эти и другие международные структуры гражданского общества являются угрозой для России».

В четверг, 27 апреля, сообщалось, что российский Минюст на основании решения Генпрокуратуры внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в список нежелательных организаций. Также в перечень были включены одноименное общественное сетевое движение и «Институт современной России» (США).

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность «Открытой России», основанной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским , «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ». В середине апреля стало известно, что Ходорковский покинул пост председателя основанного им движения.

«Открытая Россия» появилась в 2001 году. В 2006 году организация прекратила деятельность после ареста всех счетов. Она возобновила работу в ноябре прошлого года.