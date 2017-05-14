Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Сразу из столичного аэропорта Шоуду глава государства направится в Национальный конгресс-центр на открытие международного форума "Один пояс - один путь".

На этот саммит съехались 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. На церемонии открытия выступят председатель КНР Си Цзиньпин, Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По мнению помощника российского лидера Юрия Ушакова, приглашение Путину выступить на открытии форума "Один пояс - один путь" подчеркивает тесный уровень взаимодействия между Россией и Китаем.

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития". В них планируется совершенствование транспортной, логистической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, координация в сфере макроэкономической политики государств, снижение торговых барьеров и наращивание контактов между людьми.

"При реализации концепции Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера. Россия же заинтересована использовать предоставляемые китайской инициативой возможности для осуществления крупных совместных проектов, в том числе для экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока", - отметил Ушаков.

По его словам, президент РФ на открытии форума "представит российское видение перспектив развития экономического развития на евразийском континенте" и "предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза по доставке грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана".

На вторую половину дня у главы российского государства намечены отдельные встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, президентом Чехии Милошем Земаном, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Не исключена короткая беседа "на ногах" с президентом Турции Реджепом Твйипом Эрдоганом. В понедельник Путин примет участие в работе круглых столов форума, а затем расскажет журналистам об итогах двухдневной работы в Пекине.