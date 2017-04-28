В России запретят продавать алкоголь 21-летним

Алкоголь крепостью более 18 градусов может быть запрещен к продаже гражданам, чей возраст меньше 21 года включительно. Это станет возможным, если будет принят закон, который накануне внесен на рассмотрение Госдумы

В документе, в частности, прописано, что помимо введения этой нормы, необходимо ввести и соответствующие штрафы за ее нарушение. В частности, граждане могут расстаться с 50 тысячами рублей, должностные лица - с 200 тысячами рублей, а на юридических лиц может быть наложен штраф в размере до полумиллиона рублей.

Причина ужесточения возрастной нормы при покупке крепкого алкоголя простая - авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что всего несколько лет назад Россия занимала четвертое место в мире по потреблению чистого спирта на душу населения - 15,1 литра в год.