Песков рассказал, чего ждать от нового срока Путина. ЭКСКЛЮЗИВ

«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация. Поэтому давайте подождем, сейчас будет уже формализована «дорожная карта» — конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться. А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — сказал Песков.

Полную версию эксклюзивного интервью Дмитрия Пескова смотрите сегодня после 19-часовых новостей.

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