Совет ЕС: последние события в Сирии должны быть срочно и независимо расследованы 

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге на уровне глав МИД 28 стран сообщества.
"Совет подчеркивает, что самые последние события в Сирии, которые действительно шокируют и должны быть срочно и независимо расследованы, только укрепляют общую решимость ЕС", — отмечается в документе.
В нем говорится, что «применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может быть военным преступлением или преступлением против человечности». «Не может быть безнаказанности, виновные в совершении таких действий должны быть привлечены к ответственности», — указывается в заявлении.
Ситуация в Сирии, в частности удары США, Великобритании и Франции по этой стране, находится в центре внимания министров иностранных дел 28 стран ЕС на заседании в Люксембурге.