Совет ЕС: последние события в Сирии должны быть срочно и независимо расследованы

ЛЮКСЕМБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС , заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге на уровне глав МИД 28 стран сообщества.

"Совет подчеркивает, что самые последние события в Сирии, которые действительно шокируют и должны быть срочно и независимо расследованы, только укрепляют общую решимость ЕС ", — отмечается в документе.

В нем говорится, что «применение химического оружия является неприемлемым, представляет собой нарушение международного права и может быть военным преступлением или преступлением против человечности». «Не может быть безнаказанности, виновные в совершении таких действий должны быть привлечены к ответственности», — указывается в заявлении.