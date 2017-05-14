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Путин сыграл на рояле в ожидании встречи с лидером КНР
Президент России Владимир Путин в ожидании встречи с лидером КНР Си Цзиньпином перед открытием международного форума «Один пояс — один путь» сыграл на фортепиано.
Российский лидер наиграл мелодии песен «Московские окна» советского поэта Михаила Матусовского на музыку Тихона Хренникова и «Город над вольной Невой» Александра Чуркина на музыку Василия Соловьева-Седого.
Напомним, что президент России находится в Пекине с двухдневным визитом.
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