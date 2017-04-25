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Видео: подаренный Путиным японскому губернатору кот в домашней обстановке
Фото: кадр видео
Кот Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Сатакэ Норихисе, - настоящая звезда соцсетей. Губернатор неоднократно показывал журналистам, как живет его любимец.
Отмечается, что Мир живет в официальной резиденции Норихисе.
В 2012 году губернатор префектуры Акита в знак благодарности жителям России за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил президенту РФ Владимиру Путину собаку породы акита-ину — Юмэ. В ответ на это российский лидер подарил губернатору кота сибирской породы, которому дали кличку Мир.
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