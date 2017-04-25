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В Будапеште проходит митинг против якобы влияния России на Венгрию
Фото: © РИА Новости . Юрий Кавер
Около двух тысяч человек вышли в Будапеште на протесты против якобы растущего влияния России на Венгрию и авторитарных тенденций премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, протестные акции прошли в нескольких кварталах от посольства России в Будапеште. Полиция запретила проводить акцию ближе к зданию посольства.
Протестующие выкрикивали "Европа! Европа!", в ответ на кампанию правительства "Остановим Брюссель" выкрикивали "Остановим Москву", передает агентство.
Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал несогласие с политикой ЕС по поводу санкций против России. В январе министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия считает санкции бесполезными, оценив ущерб, нанесенный ими венгерской экономике, в 6,5 миллиарда долларов.
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