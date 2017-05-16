Эксперт: новые санкции США против КНДР могут ударить по операторам дальневосточных портов

Опасаться стоит операторам портов Ужесточение санкций США в отношении КНДР может значительно осложнить работу операторов дальневосточных портов. При этом предполагаемые санкции США практически не повлияют на работу самих портов, как отдельных предприятий. Такое мнение высказал ТАСС один из ведущих корееведов, доцент кафедры международных отношений Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Артем Лукин.

Разрабатываемые США санкции могут в первую очередь отразиться на работе крупных операторов портов. "Если этот законопроект будет принят, то, вероятнее всего, выберут одну или две показательных жертвы, чтобы устрашить остальных", - считает Лукин.

"Это крупные компании со значительным объемом зарубежных операций и активов на Западе. Они сильно завязаны на долларовую банковскую систему. Американские санкции могут чрезвычайно осложнить их бизнес и принести им серьезные потери", - отмечает Лукин. По мнению эксперта, эти компании могут оказаться перед выбором: либо сохранять контакты своих портов с Северной Кореей, либо утратить доступ к финансовой системе США.

Российские порты защитит незначительный товарооборот с США

Эксперт считает, что при этом санкции, не смогут существенно повлиять на работу портов, как отдельных предприятий, и их экономические показатели. "Санкционные инициативы Конгресса США в первую очередь создают риски для тех международных портов, которые обслуживают торговлю с КНДР, но при этом имеют значительный объем грузопотока с США. Законопроект фактически ставит такие порты перед выбором: вести бизнес с Северной Кореей, либо с США", - отмечает Лукин.

Сегодня для крупных портов Дальнего Востока, в том числе и особо упомянутых в законопроекте Ванино, Владивостока и Находки, США не являются приоритетным маршрутом. "Для дальневосточных портов главными контрагентами являются страны Восточной Азии, прежде всего Китай, Япония и Южная Корея. Это объясняется тем, что объемы торговли России и российского Дальнего Востока с США довольно незначительны. Поэтому ущерб будет нанесен, но вряд ли он будет критическим", - отмечает эксперт.

Не выражают пока опасений представители компаний, ведущих непосредственный бизнес с КНДР. Так, представитель компании "Инвестстройтрест", открывающей 18 мая регулярное морское грузопассажирское сообщение между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, считает, что санкции никак не повлияют на бизнес перевозок между РФ и КНДР. "В перевозке грузов мы четко выполняем все требования, налагаемые резолюциями ООН . Возим только продукты питания. Поэтому новые санкции вряд ли повлияют на нашу работу", - сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании Михаил Хмель.

Товарооборот регионов ДФО и КНДР

По данным Дальневосточного таможенного управления ФТС, в 2016 году товарооборот региона с КНДР составил лишь 8,2 млн долларов. В номенклатуре грузов основная часть приходится на продукты питания и уголь. Артем Лукин подчеркивает, что значительная доля торговли между Россией и КНДР осуществляется через китайских посредников и не учитывается в официальной таможенной статистике. "Однако даже с учетом этого обстоятельства торговые отношения с КНДР не играют существенной роли для экономики дальневосточных регионов как по экспорту, так и по импорту. Поэтому, с точки зрения внешнеторговой деятельности, потенциальные американские санкции не могут нанести ощутимого ущерба России и ее Дальнему Востоку", - констатирует эксперт. Санкционные инициативы США в отношении КНДР

В начале мая Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении Северной Корее (Korean Interdiction and Modernization of Sanctions Act). Если этот законопроект будет поддержан Сенатом и подписан президентом США, санкционный режим в отношении КНДР будет значительно ужесточен. Главная задача предлагаемого законодательства состоит в том, чтобы воспрепятствовать торгово-экономическим отношениям Северной Кореи с другими странами.

Как сообщалось ранее, законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН

Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции.

Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.