В Совете Федерации прокомментировали заявление Лондона о праве на ядерный удар

«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?», — сказал Клинцевич.

Ранее Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия. По его словам, это возможно при крайних обстоятельствах. При этом Фэллон не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.