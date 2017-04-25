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В Совете Федерации прокомментировали заявление Лондона о праве на ядерный удар
Фото: AP
Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, его цитирует ТАСС.
«Думаю, что заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона заслуживает жесткого ответа, и я не боюсь переборщить. В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны, которая предстает в этом контексте в особенно отвратительном виде. А иначе совсем плохо, ибо возникает закономерный вопрос: против кого Великобритания готова превентивно применить ядерное оружие?», — сказал Клинцевич.
Ранее Фэллон заявил, что Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия. По его словам, это возможно при крайних обстоятельствах. При этом Фэллон не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.
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