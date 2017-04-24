"Это как раз то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться", - пошутил глава государства, узнав о том, как "ангел" поедает "черта" в подводном мире.

Во время заседания один из его участников рассказал о ряде интересных наблюдений, которые сделали водолазы. В частности, как одни моллюски поедают других, и сравнил это с извечной битвой сил добра и зла.