Путин нашел место для рыбалки

Один из докладчиков говорил о состоянии Байкала и Волги. Глава государства прервал его выступление вопросом «В дельте Волги чище?» и, получив утвердительный ответ, добавил, что в таком случае туда «на рыбалку будем ездить».

В июле 2013 года Путин поймал щуку весом 20 килограммов. Глава государства занимался рыбалкой на озере Токпак-Холь в Тыве.