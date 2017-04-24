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Путин нашел место для рыбалки
Владимир Путин планирует приехать на рыбалку в дельту Волги. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества, сообщает РИА Новости.
Один из докладчиков говорил о состоянии Байкала и Волги. Глава государства прервал его выступление вопросом «В дельте Волги чище?» и, получив утвердительный ответ, добавил, что в таком случае туда «на рыбалку будем ездить».
В июле 2013 года Путин поймал щуку весом 20 килограммов. Глава государства занимался рыбалкой на озере Токпак-Холь в Тыве.
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