В Конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа

Как отмечается, направленное председателям обоих комитетов письмо было подписано всеми 33 демократами, входящие в эти комитеты.

«Мы обращаемся к комитету по надзору и государственной реформе и юридическому комитету с просьбой начать немедленное совместное расследование относительно того, вовлечены ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники в продолжающийся сговор, чтобы помешать расследованиям, которые в настоящий момент проводятся Федеральным бюро расследований , министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками», — приводит выдержки из письма издание.

В США после выборов президента проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон , возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций. ЦРУ , ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.