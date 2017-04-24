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В Госдуму внесен законопроект о наказании за незаконное обогащение
Госдума рассмотрит законопроект о «незаконном обогащении». Соответствующую инициативу внесли депутаты «Справедливой России». Об этом сообщает РИА Новости.
«… законопроектами в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против коррупции («незаконное обогащение»), а также включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления — «Незаконное обогащение», определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Максимальный срок наказания – 7 лет тюремного заключения и штраф в размере десятикратной суммы незаконного обогащения. Кроме того, осужденный по этой статье не сможет в течение от одного до трех лет занимать определенные должности. Законопроект предусматривает также обязанность чиновников отчитываться о доходах и расходах не только супругов, но и их совершеннолетних детей.
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции – международно-правовой документ против коррупции, подписанный 31 октября 2003 года. В настоящий момент к конвенции присоединились 172 государства. В России статья 20 не применяется.
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