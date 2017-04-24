В Госдуму внесен законопроект о наказании за незаконное обогащение

«… законопроектами в первую очередь предусматривается распространение юрисдикции Российской Федерации в отношении деяния, предусмотренного статьей 20 Конвенции ООН против коррупции («незаконное обогащение»), а также включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления — «Незаконное обогащение», определяемого как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Максимальный срок наказания – 7 лет тюремного заключения и штраф в размере десятикратной суммы незаконного обогащения. Кроме того, осужденный по этой статье не сможет в течение от одного до трех лет занимать определенные должности. Законопроект предусматривает также обязанность чиновников отчитываться о доходах и расходах не только супругов, но и их совершеннолетних детей.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции – международно-правовой документ против коррупции, подписанный 31 октября 2003 года. В настоящий момент к конвенции присоединились 172 государства. В России статья 20 не применяется.