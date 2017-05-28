В Кремле выразили готовность к конструктивному диалогу с США

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что одним из приоритетов Москвы является конструктивный диалог с Вашингтоном, так как от него зависит эффективность сирийского урегулирования и борьбы с терроризмом, передает РИА "Новости"

"Мир подошел к опасной черте. Ситуация дошла до обострения отношений России и Запада, и от экспертов зависит, как они будут разрешены. Всех проблем не решить, но нужно шаг за шагом двигаться прочь от опасной черты", — сказал Левитин на конференции Балтийский форум в Риге.

По его словам, одним из приоритетов Москвы является конструктивный диалог с Вашингтоном, так как от него зависит "разрешение проблем и Сирии и Ближнего Востока, и борьба с международным терроризмом, и решение других проблем".

Ранее сообщалось, что лидеры G7 не смогли согласовать свою позицию по двум вопросам: торговля и Россия.