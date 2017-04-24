Песков: у Кремля нет оснований не доверять Кадырову

«До тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счёт (с доказательствами обратного) — не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных — мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Кадыров назвал сообщения СМИ об убийствах в Чечне мирных граждан провокациями.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании жителей Чечни в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.