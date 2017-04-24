Главные события у вас в почте
Песков: у Кремля нет оснований не доверять Кадырову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований полагать, будто глава Чечни Рамзан Кадыров мог предоставить российскому лидеру Владимиру Путину ошибочную информацию касательно ситуации с сообщениями о массовых похищениях людей в республике.
«До тех пор, пока не будет каких-то персонифицированных заявлений на этот счёт (с доказательствами обратного) — не абстрактных, обезличенных, а персонифицированных — мы не имеем никаких оснований не доверять главе республики», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Кадыров назвал сообщения СМИ об убийствах в Чечне мирных граждан провокациями.
В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании жителей Чечни в связи с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
17 апреля стало известно, что прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни проводят проверки после сообщений о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике.
Оставить комментарий