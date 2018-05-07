Владимир Путин: Наш ориентир — это Россия для людей

Президент РФ Владимир Путин в своей речи после церемонии инаугурации заявил о том, что " Россия для людей" является для него ориентиром.

— Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека, — отметил президент Владимир Путин. Он отметил, что в обществе должна быть сформирована атмосфера взаимной ответственности, поддержки и доверия.

Путин заверил, что целью его жизни и работы, как и прежде, будет служение людям, отечеству.

— Для меня это превыше всего, — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия обязательно добьется успеха, и добавил, что сделает для этого все, что в его силах.

Сегодня в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация главы государства. Владимир Путин принял присягу и вступил в должность президента.