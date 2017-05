WikiLeaks заявила, что нашла российский след в утечке писем штаба Макрона

Организация WikiLeaks заявила, что в утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL

— WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.

"#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.): имя сотрудника подрядной компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в данных по просочившемуся архиву xls_cendric.rar", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

При этом WikiLeaks сопровождает пост снимком экрана, на котором изображена таблица с датами. В ней фигурирует Рошка Георгий Петрович.

Минэкономразвития, ПФР и Wikileaks не уточняет, какая конкретно компания "Эврика" имеется в виду. При этом Wikileaks указывает, что речь идёт о компании, "получившей, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите гостайны". Среди российский компаний в области IT есть компания "Эврика", постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД Минздрав , ФТС, ЦБ Счётная палата РФ . На сайте "Эврики" также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с "полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами".

Комментариями компании "Эврика" РИА Новости пока не располагает.

Ранее команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

При этом издание Monde писало, что говорить о причастности России к инциденту сейчас нельзя. "Установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель", — сообщала газета.