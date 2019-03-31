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Косачев допустил непризнание Россией выборов на Украине 

Рамблер + ещё 97 23 минуты назад
Россия может не признать прошедшие 31 марта выборы на Украине. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook. Он также отметил, что пока преждевременно давать какие-либо прогнозы, ведь подсчет голосов продолжается.
Сенатор заявил, что действующему президенту Украины Петру Порошенко нужно расценивать текущий результат как поражение:
«Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом выходит во второй тур. Иметь четыре года полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов — уже поражение для политики Порошенко».
Косачев также обратил внимание, что некоторые регионы Незалежной были лишены возможность отдать свои голоса за кандидатов. В частности, речь идет о Юго-Востоке Украины, а также других странах, включая Россию.
Надо сказать, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже подал в Госдуму проект постановления о непризнании выборов на Украине.
Напомним, что президентские выборы на Украине состоялись 31 марта. Избиратели могли отдать свои голоса с 8 утра и до 20 часов. В президентской гонке принимали участие 39 кандидатов. По имеющимся данным, во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Константин Косачев , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
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