Косачев допустил непризнание Россией выборов на Украине

Сенатор заявил, что действующему президенту Украины Петру Порошенко нужно расценивать текущий результат как поражение:

«Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом выходит во второй тур. Иметь четыре года полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов — уже поражение для политики Порошенко».

Косачев также обратил внимание, что некоторые регионы Незалежной были лишены возможность отдать свои голоса за кандидатов. В частности, речь идет о Юго-Востоке Украины, а также других странах, включая Россию.