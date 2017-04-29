Россия потребовала от США доказательства применения химоружия в Сирии и Ираке

Официальная Москва обратилась к Вашингтону с призывом представить Совбезу ООН доказательства применения химического оружия в Ираке и Сирии, сообщается на сайте МИД России.

Россия отметила, что США стоит "поделиться с Советом Безопасности доказательствами преступлений ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок в иракском Курдистане, полученными американскими военными в 2015-2016 гг. непосредственно с мест применения экстремистами отравляющих веществ".

"Не помешало бы также ознакомиться и с «неопровержимыми» доказательствами складирования на сирийской авиационной базе Шайрат химического оружия, которое якобы было применено при авиаударе по Хан-Шейхуну, и понять, почему в связи с предполагаемым химицидентом в сирийской провинции Идлиб Вашингтон действовал в нарушение международного права», — говорится в документе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мирному урегулированию в Сирии угрожает ситуация, возникшая после инцидента в Идлибе и удара США по сирийской авиабазе. Запад и сирийская вооруженная оппозиция обвиняют Дамаск в применении химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Власти страны категорически отвергают обвинения.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе.