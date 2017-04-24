Россияне назвали главные достижения Путина

Большинство россиян относятся к президенту Владимиру Путину положительно и доверяют ему. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра» , опубликованные на сайте организации в понедельник, 24 апреля.

Согласно исследованию, 32 процента жителей страны испытывают по отношению к главе государства симпатию, каждый десятый россиянин (10 процентов) — восхищение. Еще 17 процентов относятся к Путину нейтрально, безразлично, а 27 процентов «не могут сказать о нем ничего плохого». О своем негативном отношении сообщили 4 процента, еще 6 процентов опрошенных относятся к главе государства настороженно.

Почти три четверти (72 процента) россиян заявили о своем доверии президенту. Не доверяют лидеру страны 19 процентов, девять процентов затруднились ответить на данный вопрос.

Главными достижениями Путина за годы его работы на посту главы государства россияне назвали повышение боеспособности и реформу Вооруженных сил (17 процентов) и укрепление международных позиций России (14 процентов). Кроме того, по восемь процентов отметили достижение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки, решение чеченской проблемы.

Наименее удачными в работе Путина жители страны сочли борьбу с коррупцией, взяточничеством, а также повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (по 32 процента), обуздание олигархов и ограничение их влияния (21 процент).

Опрос «Левада-Центра» проводился с 7 по 10 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.