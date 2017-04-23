МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

Российский МИД назвал циничной акцией подрыв автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе», — говорится в сообщении. — Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности».

В Москве призвали все стороны конфликта к прямому диалогу ради установления мира в регионе.

Инцидент в Луганской области произошел днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. По данным Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, одна из машин, входившая в патруль СММ ОБСЕ, подорвалась на фугасе при следовании из Славяносербска в Сокольники. При этом отмечалось, что экипажи передвигались по маршруту, не разрешенному действующим мандатом.

В результате взрыва погиб сотрудник миссии. По одним данным, он гражданин США, по сведениям Киева — гражданин Великобритании. Кроме того, еще двое наблюдателей получили ранения и были доставлены на обследование в медицинское учреждение. Одна из раненых — гражданка Германии. Это уже подтвердили в Берлине.

По официальной версии силовых структур ЛНР, подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.